5年侵占公款逾千萬元 加油站會計被判2年4個月

2017-02-06 13:12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市西區某加油站一名33歲許姓前會計，涉及在96年到101年間，將月結簽帳、儲值加油卡等加油收款項目，用電腦不實登錄付款方式為刷卡付款，或提高刷卡金額、降低現金金額等方式，將部分支票、現金，存放在侯姓男友的銀行帳戶，侵占公款1187萬餘元，加油站發覺帳目有異內部調查，全案始曝光，嘉義地方法院審結，依業務侵占罪一審判處許女應執行2年4個月，侯某涉幫助犯業務侵占罪，判刑8個月。

加油站的蕭姓負責人說，許女工作反應機靈又擅長文書處理，很信任她，調查發現是她後，因她曾到辦公室下跪求饒而未提告，但後來卻不斷再犯、毫無悔意，才提告求償，希望她得到教訓。

法官訊問時，許女對犯罪事實坦承不諱，侯某則辯稱，因許跟他說自己信用不好、曾遭詐騙集團詐騙帳戶的錢，才借用他帳戶存錢，對帳戶內款項來源不知情，僅有跟許借錢，但有借有還等。

判決書指出，許某在加油站擔任站務助理、會計人員，月薪2萬餘元，因貪圖物質享受，利用執行業務之便侵占款項，並製作虛偽帳目掩飾，經與告訴人簽立賠償協議書，已返還175萬元。