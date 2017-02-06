| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

5年侵占公款逾千萬元 加油站會計被判2年4個月

2017-02-06  13:12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市西區某加油站一名33歲許姓前會計，涉及在96年到101年間，將月結簽帳、儲值加油卡等加油收款項目，用電腦不實登錄付款方式為刷卡付款，或提高刷卡金額、降低現金金額等方式，將部分支票、現金，存放在侯姓男友的銀行帳戶，侵占公款1187萬餘元，加油站發覺帳目有異內部調查，全案始曝光，嘉義地方法院審結，依業務侵占罪一審判處許女應執行2年4個月，侯某涉幫助犯業務侵占罪，判刑8個月。

加油站的蕭姓負責人說，許女工作反應機靈又擅長文書處理，很信任她，調查發現是她後，因她曾到辦公室下跪求饒而未提告，但後來卻不斷再犯、毫無悔意，才提告求償，希望她得到教訓。

法官訊問時，許女對犯罪事實坦承不諱，侯某則辯稱，因許跟他說自己信用不好、曾遭詐騙集團詐騙帳戶的錢，才借用他帳戶存錢，對帳戶內款項來源不知情，僅有跟許借錢，但有借有還等。

判決書指出，許某在加油站擔任站務助理、會計人員，月薪2萬餘元，因貪圖物質享受，利用執行業務之便侵占款項，並製作虛偽帳目掩飾，經與告訴人簽立賠償協議書，已返還175萬元。

廣告
  • 嘉市一間加油站遭前員工挪用公款達千萬元，雙方對簿公堂。圖與新聞無關。（記者王善嬿攝）

    嘉市一間加油站遭前員工挪用公款達千萬元，雙方對簿公堂。圖與新聞無關。（記者王善嬿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵占公款 業務侵占罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：5年侵占公款逾千萬元 加油站會計被判2年4個月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.