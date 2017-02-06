| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

砂石車離奇衝入台中港碼頭 司機下落不明

砂石車衝入台中港碼頭，警消持續搜救。（記者張軒哲攝）

2017-02-06  12:52

〔記者張軒哲／台中報導〕砂石車離奇衝入海！台中港5號碼頭今天上午9點25分，有碼頭工人發現一輛「大承」通運公司砂石車，在岸邊載沉載浮，趕緊向警方報案，碼頭工人與港務警消人員趕緊搜救，發現駕駛艙空無一人，研判賴姓司機遭潮汐漂至外海，海巡人員持續搜救中。

台中港務消防隊指出，45歲賴姓司機昨夜7時載運細沙到5號碼頭，疑因天黑視線不佳，不慎衝入海中，現場留有煞車痕跡，車體吊掛上岸後，只發現一具手機，並無行車紀錄器。以為賴男自行上岸就醫，但附近醫院皆無就診記錄。

賴母焦急指出，以為兒子昨夜通宵開車，並未連絡，上午突然到港警電話，才知道出事了，趕緊到碼頭關切，希望兒子平安無事。

相關影音

廣告
  • 警方在砂石車內搜尋相關跡證。（記者張軒哲攝）

    警方在砂石車內搜尋相關跡證。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 砂石車 離奇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：砂石車離奇衝入台中港碼頭 司機下落不明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.