砂石車離奇衝入台中港碼頭 司機下落不明

砂石車衝入台中港碼頭，警消持續搜救。（記者張軒哲攝）

2017-02-06 12:52

〔記者張軒哲／台中報導〕砂石車離奇衝入海！台中港5號碼頭今天上午9點25分，有碼頭工人發現一輛「大承」通運公司砂石車，在岸邊載沉載浮，趕緊向警方報案，碼頭工人與港務警消人員趕緊搜救，發現駕駛艙空無一人，研判賴姓司機遭潮汐漂至外海，海巡人員持續搜救中。

台中港務消防隊指出，45歲賴姓司機昨夜7時載運細沙到5號碼頭，疑因天黑視線不佳，不慎衝入海中，現場留有煞車痕跡，車體吊掛上岸後，只發現一具手機，並無行車紀錄器。以為賴男自行上岸就醫，但附近醫院皆無就診記錄。

賴母焦急指出，以為兒子昨夜通宵開車，並未連絡，上午突然到港警電話，才知道出事了，趕緊到碼頭關切，希望兒子平安無事。

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