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油罐車撞山壁 翻覆漏油起火

油罐車撞山壁起火。（記者徐聖倫翻攝）

2017-02-06  12:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕1輛油罐車今上午7時許行經新北市新店區新烏路往新店方向，在1處左彎，駕駛邱姓男子不知何故，竟自撞山壁，油罐車撞車後沒多久便起火，所幸警消及時趕抵，順利救出邱某送醫並撲滅火勢。

據悉，邱某送往新店耕莘醫院救治，現仍戴著氧氣罩無法說話，經抽血確定邱某並未飲酒，警方將待邱某能夠說話後再釐清肇事經過。

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