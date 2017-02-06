工廠外堆放大量化學原料起火 廠長燙傷送醫

竹南消防隊指出，化學工廠場外堆放大量化學原料。（民眾提供）

2017-02-06 12:35

［記者許展溢／苗栗報導］濃濃黑煙直衝天際，竹南鎮真如路一間化學工廠，上午發生一起火災事故，附近居民嚇的驚恐，更造成一名人員燙傷。竹南消防隊接獲通報，趕緊前往救援，所幸火勢未擴及周邊，順利撲滅現場火源。

竹南消防隊指出，上午11點7分接獲通報，隨即派員15人、5輛消防車前往搶救，發現起火點是在廠房外面，由於該化學工廠場外堆放大量的化學原料，及多個塑膠桶等物，是否和起火原因有關，目前還在釐清、調查。

竹南消防隊表示，火勢所幸未延燒至廠內，該工廠廠長手部受到燙傷，目前正在醫院觀察。