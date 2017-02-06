| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

工廠外堆放大量化學原料起火 廠長燙傷送醫

竹南消防隊指出，化學工廠場外堆放大量化學原料。（民眾提供）

2017-02-06  12:35

［記者許展溢／苗栗報導］濃濃黑煙直衝天際，竹南鎮真如路一間化學工廠，上午發生一起火災事故，附近居民嚇的驚恐，更造成一名人員燙傷。竹南消防隊接獲通報，趕緊前往救援，所幸火勢未擴及周邊，順利撲滅現場火源。

竹南消防隊指出，上午11點7分接獲通報，隨即派員15人、5輛消防車前往搶救，發現起火點是在廠房外面，由於該化學工廠場外堆放大量的化學原料，及多個塑膠桶等物，是否和起火原因有關，目前還在釐清、調查。

竹南消防隊表示，火勢所幸未延燒至廠內，該工廠廠長手部受到燙傷，目前正在醫院觀察。

廣告
  • 竹南消防隊第一時間派員15名、5輛消防車前往搶救。（民眾提供）

    竹南消防隊第一時間派員15名、5輛消防車前往搶救。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 化學工廠 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：工廠外堆放大量化學原料起火 廠長燙傷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.