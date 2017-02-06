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失智老人走失 最常在這個時段…

警方會使用M-Police的「警政相片比對系統」比對臉部特徵值，以查出失蹤者身分。（圖由警政署提供）

2017-02-06  12:33

〔記者黃敦硯／台北報導〕警政署從近10年約30萬筆失蹤人口資料中分析發現，有經常性失蹤情形的失智老人中，有8成的失蹤時段是在白天，警方分析，有可能是因罹患失智症長輩在家人於白天上班時，出外散步卻忘記回家的路。

為協助失智老人回家，第一線警員會使用M-Police（警用行動電腦），透過包括「警政相片比對系統」比對臉部特徵值在內的多項功能，查出失蹤者真實身分，根據警政署統計，自97年迄今，員警使用M-Police協助失蹤人口返家共計12萬餘件。

警政署提醒民眾，為預防家中失智老人走失，除可向相關單位申請愛心手鍊、QRcode布標，也可到當地警察局申請「志願者指紋捺印建檔」，先替家中長者留下指紋，一旦失蹤尋獲，便可立即經由比對指紋查出身分。

根據警政署資訊室資料分析小組與防治組分析失蹤人口資料庫，發現近10年約30萬餘筆失蹤人口中，1年內有2次以上失蹤紀錄的常態性失蹤失智老人中，有42%的失蹤發生時間在上午8時至中午12時，另有40%的失蹤時間在中午12時至下午4時發生，晚上及半夜時段則有18%，而這也意味著白天時段失蹤占所有失蹤人口82%。

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