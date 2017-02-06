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台紙質疑警介入經營權糾紛 警：指控子虛烏有

台紙公司總經理余美玲上午質疑警方介入經營權糾紛。新營警分局太宮派出所長陳俊宏表示，相關指控子虛烏有，警方秉持行政中立，絕未介入台紙經營權。（記者王涵平攝）

2017-02-06  12:08

〔記者王涵平／台南報導〕台紙公司總經理余美玲上午質疑警方介入經營權糾紛，新營警分局太宮派出所長陳俊宏表示，相關指控子虛烏有，警方秉持行政中立，絕未介入台紙經營權。

余美玲上午在台紙新營總部召開記者會表示，董事長簡鴻文在2月3日帶領自稱律師王姓人士與兩名員警前往新營總部，要求員工交出公司大小章，由於當時董事長辦公室外會議室正在開會，造成會議中斷，員警也在董事長辦公室架設v8錄影，造成員工心理壓力。

陳俊宏表示，當天簡鴻文帶領律師與常務監事至派出所，指稱欲前往新營總部與總經理洽談，恐有糾紛，請求警方協助，因此派員陪同前往，但發現是公司經營權問題，立即表明不介入，員警也以配戴的密錄器錄下拒絕簡鴻文要求的過程。

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  • 台紙公司總經理余美玲上午質疑警方介入經營權糾紛。新營警分局太宮派出所長陳俊宏表示，相關指控子虛烏有，警方秉持行政中立，絕未介入台紙經營權。（記者王涵平攝）

    台紙公司總經理余美玲上午質疑警方介入經營權糾紛。新營警分局太宮派出所長陳俊宏表示，相關指控子虛烏有，警方秉持行政中立，絕未介入台紙經營權。（記者王涵平攝）

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