鄰居搶車位 打架、火攻…都來

2017-02-06 12:08

［記者楊政郡／台中報導］台中市豐原區陳、朱兩鄰居相處不睦，去年9月朱發現陳自小客車停在紅線上，立即報警，拖吊車一來，要求朱某須先把自家門前機車及金爐移走，否則拖車進不去，機車及金爐一移走，陳某也自動把車子移到朱某門前（非紅線區），朱某不甘門前又被佔用，竟把金爐拿到小客車前且要點燃金紙，陳以為要燒他的車、詛咒他，下車就朝朱某揮拳、腳踢，致朱某1至2度燒傷及多處挫傷，檢方依傷害罪訴陳某。

起訴書指出，陳男與朱男是豐原區鎌村路的鄰居，但相處不睦，加上停車位難求，彼此更應該互諒互助。不料105年9月12日近中午時分，朱男看見陳某把自小客車放在迴車道的紅線上，那是強制拖吊區，立即報警請來拖吊車。

但警察與拖吊車到場，發現朱某把機車及金爐放在自家門前，正擋在進入迴車道入口，要求朱某先把機車及金爐移走，而朱某移走機車及金爐，此時陳某也到場移車，且朱某移走機車及金爐空下一個可停的車位，陳某順勢就把車停在朱某家門口。

此舉引起朱某更大不滿，朱又把金爐放到陳某小客車前，然後拿出噴槍準備點燃金紙，陳某一看誤以為朱是要詛咒他，且可能燒到他的車子，一下車就朝朱揮拳過去，朱倒地後又補上一腳，導致朱某被自己的噴槍燒傷，造成1至2度燒傷、多處挫傷，朱某提告。