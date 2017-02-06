被醫美診所使用肖像不開心 「波神」巧巧撤告

波神巧巧撤告醫美診所。（圖擷自王騴之臉書）

2017-02-06 12:00

〔記者錢利忠／台北報導〕有「亞洲波神」稱號的女藝人巧巧（本名王騴之），101年間曾到元和雅醫美診所接受自體脂肪微調整胸手術，後來被診所當成代言人對外宣傳，巧巧認為診所未經她同意使用其肖像，指控院長鍾金源、鍾姓宣傳及邱姓醫師等3人妨害名譽；去年底邱姓醫師已獲不起訴，台北地檢署考量巧巧已對另2人撤告，今天將2人不起訴。

巧巧先前不滿醫美診所利用她的照片對外宣傳，對邱姓醫師等3人提告妨害名譽；去年11月，北檢認為巧巧曾與元和雅醫美診所簽約，授權診所使用其肖像，因此將邱姓醫師不起訴。

針對院長鍾金源、鍾姓宣傳被控妨害名譽部分，因巧巧事後已選擇撤告，檢方因此將2人不起訴。