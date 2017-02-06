| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

被醫美診所使用肖像不開心 「波神」巧巧撤告

波神巧巧撤告醫美診所。（圖擷自王騴之臉書）

2017-02-06  12:00

〔記者錢利忠／台北報導〕有「亞洲波神」稱號的女藝人巧巧（本名王騴之），101年間曾到元和雅醫美診所接受自體脂肪微調整胸手術，後來被診所當成代言人對外宣傳，巧巧認為診所未經她同意使用其肖像，指控院長鍾金源、鍾姓宣傳及邱姓醫師等3人妨害名譽；去年底邱姓醫師已獲不起訴，台北地檢署考量巧巧已對另2人撤告，今天將2人不起訴。

巧巧先前不滿醫美診所利用她的照片對外宣傳，對邱姓醫師等3人提告妨害名譽；去年11月，北檢認為巧巧曾與元和雅醫美診所簽約，授權診所使用其肖像，因此將邱姓醫師不起訴。

針對院長鍾金源、鍾姓宣傳被控妨害名譽部分，因巧巧事後已選擇撤告，檢方因此將2人不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巧巧 波神 醫美診所
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：被醫美診所使用肖像不開心 「波神」巧巧撤告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.