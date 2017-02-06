失業男超商打地鋪 嗆店員「我要睡這裡撐人氣」

2017-02-06 11:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路一家超商，昨晚9點30分許，一名男子進到超商後就舖毯子直接躺下說：「我沒工作、沒錢，要睡在這裡」，並要店員報警，嚇呆店內一票客人；如此誇張行徑被民眾拍下影片PO上臉書「爆料公社」，引起網友熱議。

過程中，小7店員一臉淡定，照買單 、照沖咖啡，躺在地上的男子還一直催店員報警，店員勉為其難，怕影響生意才報警。

5分鐘過後，轄區員警獲報到場，經查這名男子30歲、姓許，看到員警還大言不慚表示：「站在店裡是為了撐撐人氣」，警察來了，他才願意走；原來，許男因失業情緒不佳才從家裡帶了地毯躺在超商內，因超商不願提告，無財物損失，僅希望警方將許男帶離就好，經警員吳君龍帶他返所休息後自行離去。

相關影音（翻攝自爆料公社、中壢警方提供）