金溥聰控告案開庭 馮光遠：馬、金是台版男人閨密政治

金溥聰控告案開庭；馮光遠表示：馬、金政治為「台灣版、男人版」的閨密政治（記者溫于德攝）

2017-02-06 11:48

〔記者溫于德／台北報導〕名嘴馮光遠諷前國安會秘書長金溥聰是「『他，媽的』男妓」，質疑金與前總統馬英九有「特殊性關係」，且在臉書諷金是「法院認證的男妓」、「渾蛋」等，遭金求償百萬及登報道歉；台北地院今天上午再度開庭，面對來勢洶洶的金溥聰律師團，馮說，馬、金政治為台版男人閨密政治，如同南韓版的閨密政治，他自認沒錯，不須賠償；庭後則說，會持續與金周旋下去。

金溥聰律師開庭時表示，馮光遠以各式文字對金進行攻擊、辱罵，包括「法院認證的男妓」、「賤貨」、「混蛋」、「人渣」、「王八蛋」等，不僅對公共意識表達、公共事務討論毫無幫助，但馮因此吸引媒體注意，成為立委候選人，不應受到言論自由保障；另，馮指前總統馬英九與金為同性愛侶、有婚外性行為一事更是不實指控。

律師也說，金溥聰女兒還曾因此當面問到，「爸爸是否為同性戀？」「如果是，為什麼要與媽媽結婚？」在在證明馮的言論已造成當事人困擾，堪稱「馮雖尊重同志、但也消費同志」。律師直言，馮的言論自由是謾罵行為的遮羞布，不應受法律保障。

馮光遠律師則說，「法院認證的男妓」為合理評論，並未侵害名譽；馮接話提到，馬、金政治為「台灣版、男人版」的閨密政治，亦是南韓版的閨密政治，上網搜尋即可得知，「可見金為台灣民主政治帶來的傷害有多深。」馮也說，吳敦義在民國103年受訪時將馬英九比成素還真、金溥聰為一頁書，自認是葉小釵，「足見吳多畏懼金」。

馮光遠最後說，金溥聰自97年起的所作所為，早是所有有良心的台灣人該去批評，堅稱沒錯、不須賠償，自信不會敗訴。馮庭後受訪時表示，台灣的言論自由不能被少數人定義、並主導台灣的民主，未來將與金這樣的人持續周旋下去。至於是否出庭聽判，馮則端看當天有無他事，若無，則會出庭聆判。

全案今辯論終結，法官定下月6日下午宣判。