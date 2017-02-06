打工賺學費卻遭搶匪斷掌 校方：「心疼！」
2017-02-06 11:44
〔記者曾健銘／新北報導〕17歲丁姓超商工讀生，昨日下班前遇到17歲惡少持刀搶劫，他因拼命守護超商的錢財，左手掌遭砍斷，頭部、背部也遭砍傷，送醫途中一度命危，所幸經搶救後狀況穩定，目前仍在醫院治療斷掌。據悉，丁少目前就讀高一，每天下課後到超商打工竟是為了賺學費，也讓校方人員大嘆：「他是個好孩子，真心疼！」
丁同學現讀桃園龜山區光啟高中，校方人員表示，丁同學去年9月入學，目前就讀機械科1年級，課業表現平穩，與同儕相處也非常融洽，其家庭狀況正常，父母皆有正當職業，但家境並不富裕，丁同學為了賺取學費，每天傍晚下課後就到超商打工至深夜11點，沒想到如此乖巧的孩子會遭遇橫禍，讓校方直言：「真的很心疼！」
校方也表示，校方成立的基金會已補助一筆款項，後續會協助丁家申請教育部急難救助金，未來不管是在就醫還是課程上，都會盡力提供協助。
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