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非缺錢搶劫？ 兇嫌父親：兒子有情緒障礙問題

2017-02-06  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕17歲陳姓少年昨持刀至新莊區裕民街的超商搶劫，17歲丁姓超商工讀生為守護超商的錢財，左手掌遭砍斷，頭部、背部也遭砍傷，媒體曾報導陳姓少年是缺錢花用才鋌而走險，但其父親表示家中經濟狀況不差。

據報導，17歲陳姓少年持刀搶劫超商，受到丁姓工讀生奮力抵抗，一氣之下用西瓜刀怒砍對方，丁姓工讀生慘遭斷掌，頭部、背部也有刀傷，目前仍在醫院搶救當中，陳姓少年左手也在衝突中被劃傷，其父親接受《蘋果日報》訪問時表示，他看到兒子受傷返家，詢問時還謊稱是打架受傷，在追問之下才供出實情，陳父決定報警讓警方至醫院逮人。

陳父稱，嫌犯從小就有情緒障礙的問題，也曾就醫過，可能是因為兒子的情緒問題，所以才會鑄下大錯；陳父也說，家中經濟狀況並不差，兒子不會是缺錢才去做犯案，他將會去向被害人家屬致歉，盼受傷店員早日康復。

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  • 丁姓工讀生（右）英勇守護收銀機遭砍傷。（記者曾健銘翻攝）

    丁姓工讀生（右）英勇守護收銀機遭砍傷。（記者曾健銘翻攝）

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