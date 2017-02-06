同學捅到流血！前射箭國手綁票判14年
2017-02-06 11:21
5年前泰國警方逮捕台商一家5口擄人勒贖案嫌犯時的記者會畫面。 （資料照，記者邱俊福翻攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕前射箭國手蘇煜庭受大學同學委託，照料赴泰國發展的台商鄧立威，蘇男竟與前壘球協會副理事長林昆漢等人，在泰國找人偽裝警察綁架鄧男一家5口，還拿熱熔膠條抽打鄧某下體凌虐，最高法院維持台中高分院見解，依擄人勒贖罪判處蘇男14年10月徒刑確定，林男則由台中地院審理中。
蘇煜庭在泰國經營球類賭博，98年11月受黃姓大學同學之託，幫黃男赴泰經商的表哥鄧男一家5口租屋，蘇某當時介紹綽號「張董」的林昆漢與鄧某認識，蘇男等人得知鄧某財力不錯，策劃綁票勒贖案，並找來2名台籍男子和4名泰男參與。
泰籍男子假扮警察到鄧某友人處，以音樂太大聲為由銬住兩人，再假稱從鄧某友人住處搜出毒品，必須拘留，並由蘇煜庭帶鄧妻前來，蘇某居間翻譯，指假警要求5000萬泰銖（約與台幣等值）才能放人，鄧某此時才知是被設計綁票，拒絕付款。
泰籍男子即毆打鄧某，並脫他褲子以熱熔膠條抽打其陰莖、用香菸水灌入鼻孔、電擊棒電擊其身體，逼迫鄧某付贖金。
另3人則赴鄧某租屋處控制鄧某老母和2名女兒，搜刮財物，拿走他們的護照，鄧某為家人安全，表示願付3000萬泰銖，並打電話回台要家人匯款，同年12月10日蘇煜庭陪鄧妻到新加坡，提領在新加坡某銀行內的存款和股票基金，當時鄧某的台灣家人已報案，新加坡警方在銀行內救出鄧妻，蘇某趁隙逃逸，直到當月21日搭機返台時在機場被捕。
被綁架凌虐14天的鄧某及被軟禁的母親和女兒，後來也被泰國警方救出，4名泰國男子和2名台籍男子也相繼被捕，林男逃亡多年，前年遭刑事局查緝到案。
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