與業者鬥智 警破賭博電玩店扣百餘部電玩機

2017-02-06 11:10

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警三分局掌握情資、懷疑轄內安南區某大型電子遊戲場有兌換現金的賭博行為，經長期蒐證，近日取得台南地院搜索票，會同市警局行政科等單位埋伏守候，當場查獲此電玩店涉嫌賭博事實，查扣限制級電子遊戲機檯113部，依賭博罪嫌移送法辦。

三分局警方指出，業者為規避警方取締，多會採行會員制過濾會員、裝設監視鏡頭嚴密監控、指派「小蜜蜂」在電玩店周邊梭巡、喬裝賭客中介交易或易地兌換賭金等手法，增加查緝困難。

警方表示，此次查緝行動，事前經過長時間探查監控，與業者鬥智、比耐心，終於掌握業者犯罪手法，成功查獲犯罪事證。