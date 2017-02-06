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關帝廟飄K味3人被逮 毒蟲牽拖未點光明燈

2017-02-06  11:15

〔記者黃建華／高雄報導〕關公真的好神！新興警分局前金分駐所專案組員警，日前前往苓雅區意誠堂朝拜關公，祈求今年諸事平安，沒想到，剛拜完關聖帝君就聞到一陣K菸味，原來廟旁併排停放的轎車內有人涉嫌抽K菸，當場將2車、3嫌帶回，自稱是北部「十五份幫」的陸男卻抱怨「安太歲未點光明燈才會被抓」；警方則笑稱是關聖帝君暗助，才會拜完關公就逮到毒蟲。

警方說，正月初五是傳統開工日，但今年初五卻逢「破日」，故新興分局前金分駐所專案員警選擇2月2日初六前往苓雅區三多四路意誠堂關帝廟，捻香祈求關老爺保佑今年公事能順利平安，不料，剛拜完關公走出廟之後，員警馬上聞到馬路旁有一陣濃厚K菸味，原來是2名男子涉嫌抽K菸，警方當場表明身分逮人。

經警方了解，陸嫌（23歲、有毒品前科）、林嫌（28歲、有毒品前科）及吳男（23歲）3人，居住台北文山區木柵地區，稱過年一路開車從台北南下高雄遊玩，剛從85大樓退房，下午行程要到壽山動物園玩，沒想到車停意誠堂旁就被警方查獲拉K菸。

其中，陸嫌自稱是景美木柵地區十五份幫派分子，並在手臂刺上「十五份」字樣刺青，另又刺上自己名字印章圖樣，還得意說是辨識度最高的獨家刺青！

警方說，陸嫌等3人開2台車併排在意誠堂前方，滿車K菸味，警方當場在林嫌車上搜出4公克K他命，陸嫌身上查獲1公克K他命，另對吳男採驗尿液，陸嫌在所內還抱怨「新年剛安完太歲就遭警逮，一定是未點光明燈關係」，警方聽了哭笑不得，私下則認為本案是關老爺在冥冥之中暗助破案！全案訊後依違反毒品危害防制條例函送法辦。

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相關影音（警方提供）

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  • 前金分駐所警員前往苓雅區意誠堂向關聖帝君上香祈求諸事順利平安，沒想到一拜完走出廟外就查獲陸姓男子等涉嫌拉K。（記者黃建華翻攝）

    前金分駐所警員前往苓雅區意誠堂向關聖帝君上香祈求諸事順利平安，沒想到一拜完走出廟外就查獲陸姓男子等涉嫌拉K。（記者黃建華翻攝）

  • 前金分駐所專案警員拜完意誠堂的關聖帝君，走出廟外就逮獲毒蟲，私下直呼：感謝關公顯神蹟。（記者黃建華翻攝）

    前金分駐所專案警員拜完意誠堂的關聖帝君，走出廟外就逮獲毒蟲，私下直呼：感謝關公顯神蹟。（記者黃建華翻攝）

  • 手臂刺有「十五份」的陸嫌在所內抱怨「新年剛安完太歲就遭警逮，一定是未點光明燈關係」，警方聽了哭笑不得。（記者黃建華翻攝）

    手臂刺有「十五份」的陸嫌在所內抱怨「新年剛安完太歲就遭警逮，一定是未點光明燈關係」，警方聽了哭笑不得。（記者黃建華翻攝）

  • 警方當場在林嫌車上搜出4公克K他命，陸嫌身上查獲1公克K他命，另對吳男採驗尿液，全案訊後依違反毒品危害防制條例函送法辦。（記者黃建華翻攝）

    警方當場在林嫌車上搜出4公克K他命，陸嫌身上查獲1公克K他命，另對吳男採驗尿液，全案訊後依違反毒品危害防制條例函送法辦。（記者黃建華翻攝）

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