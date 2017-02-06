關帝廟飄K味3人被逮 毒蟲牽拖未點光明燈

2017-02-06 11:15

〔記者黃建華／高雄報導〕關公真的好神！新興警分局前金分駐所專案組員警，日前前往苓雅區意誠堂朝拜關公，祈求今年諸事平安，沒想到，剛拜完關聖帝君就聞到一陣K菸味，原來廟旁併排停放的轎車內有人涉嫌抽K菸，當場將2車、3嫌帶回，自稱是北部「十五份幫」的陸男卻抱怨「安太歲未點光明燈才會被抓」；警方則笑稱是關聖帝君暗助，才會拜完關公就逮到毒蟲。

警方說，正月初五是傳統開工日，但今年初五卻逢「破日」，故新興分局前金分駐所專案員警選擇2月2日初六前往苓雅區三多四路意誠堂關帝廟，捻香祈求關老爺保佑今年公事能順利平安，不料，剛拜完關公走出廟之後，員警馬上聞到馬路旁有一陣濃厚K菸味，原來是2名男子涉嫌抽K菸，警方當場表明身分逮人。

經警方了解，陸嫌（23歲、有毒品前科）、林嫌（28歲、有毒品前科）及吳男（23歲）3人，居住台北文山區木柵地區，稱過年一路開車從台北南下高雄遊玩，剛從85大樓退房，下午行程要到壽山動物園玩，沒想到車停意誠堂旁就被警方查獲拉K菸。

其中，陸嫌自稱是景美木柵地區十五份幫派分子，並在手臂刺上「十五份」字樣刺青，另又刺上自己名字印章圖樣，還得意說是辨識度最高的獨家刺青！

警方說，陸嫌等3人開2台車併排在意誠堂前方，滿車K菸味，警方當場在林嫌車上搜出4公克K他命，陸嫌身上查獲1公克K他命，另對吳男採驗尿液，陸嫌在所內還抱怨「新年剛安完太歲就遭警逮，一定是未點光明燈關係」，警方聽了哭笑不得，私下則認為本案是關老爺在冥冥之中暗助破案！全案訊後依違反毒品危害防制條例函送法辦。

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相關影音（警方提供）