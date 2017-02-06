虎媽毆老婦 店面被噴漆 兇手找到了…

警方依據監視器畫面發現噴漆者。（記者林敬倫翻攝）

2017-02-06 11:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市南館市場一名郭姓婦人當街毆打老婦的事件越演越烈，昨晚間8點，郭經營的店面遭不明人士噴漆，鐵門上有「不要臉打老人操幹」幾個大字，警方獲報後，立即趕往現場清除，並調閱監視器追緝凶嫌，發現黃姓男子及另一名身分不詳的男子涉有重嫌，已先通知黃男到案。

南館市場昨日發生一起婦人當街毆打老婦的事件，李姓老婦頭部血流如注，畫面被po上網，網友群起激憤，更有民眾獲知郭婦的經營的服飾店地址後，前往噴漆洩憤，鐵門上被噴上「不要臉打老人操幹」幾個大字，警方獲報後非常重視，離即趕往清除現場，並調閱監視器追查噴漆者。

警方表示，經過調查發現，31歲黃姓與另一名年籍不詳的男子涉有重嫌，已通知他們到案說明，將依法辦理，2人行為涉及毀損及妨害名譽罪嫌，呼籲民眾冷靜，切勿再以身試法，也避免影響他人安全；據了解，黃男是因為看不下去郭女的作為，才會犯案。