畫面曝光 超商工讀生英勇護鈔遭斷掌

陳少砍傷丁姓工讀生（右）後欲自行打開收銀機。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-06 10:53

〔記者曾健銘／新北報導〕17歲陳姓少年因缺錢花用，昨深夜持刀搶劫新莊區裕民街超商，但遭遇同齡的丁姓工讀生反抗，一氣之下拿出預藏的西瓜刀砍殺對方，丁少慘遭斷掌，經查其左手掌幾乎斷裂，僅剩手背皮膚黏住手掌，頭部、背部也有刀傷，目前仍在醫院搶救，警方公布超商監視器畫面，丁少英勇守護超商的畫面讓人動容。

超商監視器顯示，陳少進入超商後隔著收銀台要求店員「交出錢來」，但遭拒絕，陳少不理直闖結帳區欲自行打開收銀機，丁少使盡力氣將對方推出結帳區，雙方爆發拉扯，陳少才拿出藏在背後的西瓜刀猛力一砍，丁少下意識地用左手抵擋，當場鮮血直流，頭部、背部又接連中刀，最後不支倒地，陳少因打不開收銀機作罷，倉皇逃逸。