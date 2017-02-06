醫師不給安眠藥 他竟亮槍示威
2017-02-06 10:53
〔記者楊政郡／台中報導〕陳姓男子有服用安眠藥習慣，但透過看診取得的安眠藥不夠吃，竟假冒身分到診所就醫要求自費取得安眠藥，診所醫師不開，陳嫌竟拿出空氣槍威嚇控制醫師、藥師、行政人員3人，搜刮掛號櫃台內8千元現金離去，數日後被捕已花光了，檢方依強盜等罪起訴。
起訴書指出，陳嫌在100年間因毒品案件入獄服刑，105年間到台中市沙鹿區童綜合醫院身心科就醫，醫師開給他管制藥品安眠藥，要求他定時定量使用，但可能對他來說不夠用，期限未屆就吃光了，他105年9月15日再到童綜合醫院就醫，因為期限未到，當天無法拿到安眠藥，竟假冒身分到私人診所企圖取得安眠藥。
同日上午他到沙鹿區中山路某診所就醫，醫師問診時，他要求自費開立管制藥品安眠藥，但醫師表示他不能開，他離開診所後，數分鐘又返回，竟持一把空氣槍，亮出槍械控制現場醫師、藥師、行政人員，拉下鐵門（半掩），3被害人紛紛逃避，黃姓行政人員逃跑過程還跌倒受傷，陳嫌搜刮掛號櫃台內8千元現金後離去。
數日後陳嫌在某自助餐店被逮捕，他坦承不諱，但現金已經花光，檢方依所犯強盜罪、戶籍法、偽造文書等罪起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 王菲嗆自認牌技勝歌藝 被劉嘉玲一句話惹火
- 鴻海開工拜拜 郭董罕見缺席
- 禁令下的生機
- 卸任農委會 傳曹啟鴻轉接糖協董事長
- MLB》加薪到1.1億 金鶯與主力右投談妥合約
- 國文作文寫英文給分？ 呂秋遠神回...
- 恐無助減少交通量 台北推U Moto再等等
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 主人過世留給他7億豪宅 文盲漁夫太感傷拒住
- 春節凍漲後 汽柴油各小漲1角
- 李花盛開 梅山、阿里山白花朵朵
- 台灣東側有黑潮 鄭明典：有利低壓發展
- 〈愛情黨羽〉明知山有虎的戀愛
- 台灣賽》逼出150％實力 絲薇托莉娜封后
- 搭上超級盃熱潮 教宗錄製影片傳達訊息
- 台紙董總內訌加劇 簡鴻文︰財報會出、6月改選
- 英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
- 國產SUV小改款-1
- 駭客再出手 群益證券電子下單一度出現異常
- （台南）冬雨少 水庫水位持續下降
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 日本預測台北低溫下探5度？ 吳德榮：電腦預報誤差大
- 政策轉向 川普改追求弱勢美元？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 〈熱門族群〉內外陰霾都散去 基期低生技股攻擊發起
- 東石先天宮大龜王 將破2萬台斤
- 2/6重要財經新聞一覽
- 出口看好連4紅 Q1保正在望
- 皮爾斯最後一次回到波士頓 今日賽事預告與轉播
- 僑外生留台評點制薪資訂下限生變
- 陳義芝／叮咚叮咚響不停 － 手機上的社群
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 房思瑜計畫征服玉山 藍鈞天願妻小平安
- 不純不能叫「奶油」7月起標示不清將開罰
- 法總統候選人 競搭川普便車
- 中日對照讀新聞》70歳以上、ATM振込制限 詐欺防止へ 70歲以上限制使用ATM轉帳防止詐騙
- 〈愛瘋迷〉閨蜜 不是妳的傀儡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫師不給安眠藥 他竟亮槍示威
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分