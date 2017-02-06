醫師不給安眠藥 他竟亮槍示威

2017-02-06 10:53

〔記者楊政郡／台中報導〕陳姓男子有服用安眠藥習慣，但透過看診取得的安眠藥不夠吃，竟假冒身分到診所就醫要求自費取得安眠藥，診所醫師不開，陳嫌竟拿出空氣槍威嚇控制醫師、藥師、行政人員3人，搜刮掛號櫃台內8千元現金離去，數日後被捕已花光了，檢方依強盜等罪起訴。

起訴書指出，陳嫌在100年間因毒品案件入獄服刑，105年間到台中市沙鹿區童綜合醫院身心科就醫，醫師開給他管制藥品安眠藥，要求他定時定量使用，但可能對他來說不夠用，期限未屆就吃光了，他105年9月15日再到童綜合醫院就醫，因為期限未到，當天無法拿到安眠藥，竟假冒身分到私人診所企圖取得安眠藥。

同日上午他到沙鹿區中山路某診所就醫，醫師問診時，他要求自費開立管制藥品安眠藥，但醫師表示他不能開，他離開診所後，數分鐘又返回，竟持一把空氣槍，亮出槍械控制現場醫師、藥師、行政人員，拉下鐵門（半掩），3被害人紛紛逃避，黃姓行政人員逃跑過程還跌倒受傷，陳嫌搜刮掛號櫃台內8千元現金後離去。

數日後陳嫌在某自助餐店被逮捕，他坦承不諱，但現金已經花光，檢方依所犯強盜罪、戶籍法、偽造文書等罪起訴。