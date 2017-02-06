新春大拍賣！行政執行署高雄分署明日舉辦「123聯合拍賣會」

2017-02-06 10:13

〔記者黃建華／高雄報導〕行政執行署高雄分署106年2月份的「123聯合拍賣會」將在明（7）日舉行，也是新春年後第一次拍賣會，不動產部分有尖美百貨4、5樓，高雄市大社區傑笙樂園土地，動產有大型重機車與義大利高級瓷器等，本次拍賣的重機和動產都是第二次拍賣，內行人都知道可以以很低的價額買到自己喜歡的東西，歡迎民眾踴躍前往競標撿便宜。

拍賣動產品項，包括：2007年909C.C.的大型重機、義大利高級瓷器、BMW後背包、法拉利旅行袋、賓士後背包、賓士旅行袋、賓士側背包、賓士短夾、火影忍者公仔、模型玩具等。

高雄分署特別提醒民眾，由於車輛保管的因素，大型重機的拍賣時間訂在2 月7日上午10時，拍賣地點在高雄地檢署南區大型贓物庫（高雄市前鎮區草衙二路50號），不動產投標及其他動產的拍賣時間訂在2月7日下午2點30分至2點59分應買登記，下午3點整拍賣。拍賣地點在本分署-高雄市新興區復興一路80號1樓。拍賣資訊請逕至法務部行政執行署高雄分署網站查看。