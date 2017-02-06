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搶劫不成砍斷超商店員手掌 少年倉皇逃逸畫面曝光

2017-02-06  09:34

〔記者曾健銘／新北報導〕17歲陳姓少年因缺錢花用，昨日深夜11時許涉嫌持西瓜刀到新北市新莊區裕民街的超商搶劫，孰料搶劫不成竟持刀砍殺17歲丁姓工讀生，造成其左掌幾乎斷裂、全身多處刀傷，雙方拉扯過程中，陳少也誤傷左手，只好倉皇逃逸，現在逃逸畫面也曝光。

警方調閱監視器畫面，發現案發前陳少就已戴著口罩在超商附近徘徊，疑似在勘查地形，搶劫過程因遭遇丁姓工讀生頑強抵抗，雙方爆發拉扯，陳少的左手也被劃傷，監視器也拍下陳少倉皇逃逸的模樣。

警方調查，陳少逃出超商後先跑到附近的菜園躲藏，最後步行至新莊龍安路上搭計程車返家，因手部傷勢無法自行處理，只好打電話叫救護車，凌晨2時許，新莊分局接獲通報前往板橋亞東醫院逮人。

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  • 陳少犯案前曾在超商附近徘徊。（記者曾健銘翻攝）

    陳少犯案前曾在超商附近徘徊。（記者曾健銘翻攝）

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