中興大學餐廳起火 燒毀餐具無人傷亡

消防人員馳抵時，火勢已經竄燒。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-06 09:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市南區的國立中興大學，今天（6日）清晨發生火災，起火點位於學生活動中心內學生餐廳內，燃燒時還傳出爆炸聲響，台中市消防局動員第7大隊與3個分隊共48人，很快撲滅火勢，共有12平方公尺的雜物與餐具燒毀，幸好無人傷亡，起火原因調查中。

今天清晨3時左右，校方報案指餐廳起火，且聽到爆炸聲響，消防局馳抵時，火勢已經竄燒，消防人員切割防盜鐵門窗，直接從起火點灌水，約半小時後撲滅火勢，目前寒假尚未結束，校內尚無學生，亦無人員傷亡，起火原因尚待調查。