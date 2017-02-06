| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年11-12月發票 開出12張千萬大獎 超級盃Live》獵鷹率先達陣 第2節暫時領先愛國者
 首頁 > 社會

大溪暗夜接連3天傳火燒厝 打火弟兄救火很忙

桃園市大溪區大鶯路1320巷弄鐵皮屋今天凌晨發生住宅火警，打火弟兄暗夜全力搶救、滅火。（記者李容萍翻攝）

2017-02-06  09:07

〔記者李容萍／桃園報導〕怎麼又再發生火警？桃園市大溪區大鶯路1320巷弄、鄰近大漢溪的一棟鐵皮屋，今天凌晨2時31分發生住宅火警，整個鐡皮屋被大火燒的通紅、濃煙竄出，消防局119勤指中心獲報調派多輛消防車前往灌救，火勢很快撲滅，幸無人員受傷，初估財物損失至少30萬元，起火原因另待調查。

暗夜消防車穿梭時「喔吚喔伊」的鳴笛聲嚇壞不少住戶，紛紛出門打探「又是哪裡發生火燒厝？」因為4日凌晨大溪區瑞安路二段196巷、5日凌晨大溪區內柵路一段也都發生住宅火警，無情悪火接連3天發生，不僅救火的打火弟兄疲於奔命，許多大溪人年後見面也互相提醒「春節才剛過，大家小心火燭」。

廣告
  • 桃園市大溪區大鶯路1320巷弄鐵皮屋今天凌晨發生住宅火警，打火弟兄暗夜全力搶救、滅火。（記者李容萍翻攝）

    桃園市大溪區大鶯路1320巷弄鐵皮屋今天凌晨發生住宅火警，打火弟兄暗夜全力搶救、滅火。（記者李容萍翻攝）

  • 桃園市大溪區大鶯路1320巷弄鐵皮屋今天凌晨發生住宅火警，打火弟兄暗夜全力搶救、滅火。（記者李容萍翻攝）

    桃園市大溪區大鶯路1320巷弄鐵皮屋今天凌晨發生住宅火警，打火弟兄暗夜全力搶救、滅火。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：大溪暗夜接連3天傳火燒厝 打火弟兄救火很忙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.