大溪暗夜接連3天傳火燒厝 打火弟兄救火很忙
2017-02-06 09:07
桃園市大溪區大鶯路1320巷弄鐵皮屋今天凌晨發生住宅火警，打火弟兄暗夜全力搶救、滅火。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕怎麼又再發生火警？桃園市大溪區大鶯路1320巷弄、鄰近大漢溪的一棟鐵皮屋，今天凌晨2時31分發生住宅火警，整個鐡皮屋被大火燒的通紅、濃煙竄出，消防局119勤指中心獲報調派多輛消防車前往灌救，火勢很快撲滅，幸無人員受傷，初估財物損失至少30萬元，起火原因另待調查。
暗夜消防車穿梭時「喔吚喔伊」的鳴笛聲嚇壞不少住戶，紛紛出門打探「又是哪裡發生火燒厝？」因為4日凌晨大溪區瑞安路二段196巷、5日凌晨大溪區內柵路一段也都發生住宅火警，無情悪火接連3天發生，不僅救火的打火弟兄疲於奔命，許多大溪人年後見面也互相提醒「春節才剛過，大家小心火燭」。
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