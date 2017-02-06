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北投人倫慘劇大女兒倖存 同學為她集氣

2017-02-06  08:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市北投區昨發生張姓父親砍殺3名子女再自殺的人倫慘劇，其中，僅就讀國三的大女兒倖存，目前仍在加護病房觀察，意識和生命跡象均堪稱穩定。校方預計在今天上午9點時召集全校國三的學生，由教育局輔諮中心協助進行團體輔導，除簡單說明事件經過，並對學生做心理建設。另外，張女的同班同學們也會一起寫卡片、摺紙鶴，替她集氣，祝福她能早日康復。

16歲的張女就讀的國中全校僅300多名學生，教務主任說，由於學校小，同學之間多半也都互相認識，事件發生以後，校方有接獲部分家長關心的電話。

今天一早上學情形並無異常，大部分家長和學生都不願受訪；一名張女同班同學僅簡單說，自己還是小孩子，什麼都不知道，但坦承昨晚就已知道發生意外。由於張女仍在加護病房，校方強調這是家庭因素，希望不要影響到其他同學，同時保持樂觀態度，集氣替張女加油。

輔諮中心執行秘書表示，今天輔諮中心主要為了解狀況，並協助進行後續輔導；學校輔導組長本身相當資深，且張女就讀的班級也是由她任教，和學生之間建立了一定的信賴關係，輔導過程將會先由輔導組長帶領。

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  • 張女就讀的國中教務主任說，事件發生以後，校方有接獲部分家長關心的電話。（記者沈佩瑤攝）

    張女就讀的國中教務主任說，事件發生以後，校方有接獲部分家長關心的電話。（記者沈佩瑤攝）

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