計程車運將幫客人拍照 天燈業者竟圍毆濺血

放天燈美景受國內外遊客歡迎，如今卻傳出暴力事件。（新北市觀旅局提供）

2017-02-06 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕元宵節將至，平溪放天燈活動受到國內外遊客歡迎，如今卻傳出暴力事件，有計程車司機替客人拍照時，遭到天燈業者圍毆，全案進入司法調查。

《三立新聞》報導，一名計程車司機在大年初四載客人前往十分老街遊玩，並在人行道幫客人跟小火車拍照。沒想到一旁的天燈店店員大呼「不要在我這邊拍照」，司機反駁說是公共區域，天燈業者竟找4、5個人圍毆司機，導致司機頭部有撕裂傷，並有輕微腦震盪，司機太太也感到到相當害怕。

報導指出，店家對此不願回應，目前全案進入司法調查。