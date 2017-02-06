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少年缺錢搶超商 凌晨醫院落網

2017-02-06  06:38

〔記者曾健銘／新北報導〕17歲陳姓少年因缺錢花用，昨日深夜11時許持西瓜刀跑到新北市新莊區裕民街的超商搶劫，孰料竟遭到17歲丁姓工讀生抵抗，行搶過程中，丁少左手掌、身上遭砍傷，左手掌幾乎遭砍斷，陳嫌也也不慎誤傷自己，見形跡敗露，匆忙逃逸，警方鎖定犯嫌，凌晨2時許在樹林區逮捕陳嫌。

新莊分局表示，昨日深夜接獲民眾報案指稱超商內發生打架事件，警方趕赴現場，發現超商滿地是血，而犯案的男子沒搶到錢，砍殺店員後已逃離現場。

據超商店員透露，犯嫌持西瓜刀、戴口罩入內搶劫，2人隨即爆發拉扯，過程中丁少身中數刀，左手掌為了抵擋砍殺，幾乎遭砍斷，讓警消人員直呼：「太殘忍了！」緊急將丁少送醫，目前仍在醫院治療中。

新莊警分局獲報，調閱沿路監視器畫面，發現距離超商不遠處的菜園殘留大片血跡，懷疑嫌犯可能在打鬥過程中誤傷自己，逐一清查周遭各醫院時，樹林警分局通報轄區內有名陳姓少年左手受傷已送往板橋亞東醫院治療，經警員現場確認即是超商搶匪，當場將他逮捕。

據悉，陳少被逮後初步坦承犯行，供稱因為缺錢花用才會犯案，詳細案發過程仍待警方偵訊釐清。

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  • 警方在附近的菜園找到犯案的西瓜刀。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

    警方在附近的菜園找到犯案的西瓜刀。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

  • 案發超商，警方拉起封鎖線調查。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

    案發超商，警方拉起封鎖線調查。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

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