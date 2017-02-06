同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網

2017-02-06 06:09

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區昨天深夜發生持刀歹徒搶超商，遭店員反抗，竟朝店員狂砍，幾乎砍斷左手腕，嫌犯逞兇後逃逸，警方今天凌晨在醫院將他逮捕，搶嫌供稱缺錢鋌而走險。

本報報導，新莊區裕民街上1間超商，昨日深夜11時許驚傳超商店員遭砍殺的事件，警消獲報趕赴現場，發現17歲丁姓工讀生的左手掌遭砍斷，全身多處刀傷，血流不止，所幸意識清楚，送往亞東醫院搶救。

《蘋果日報》報導，就讀新北市某私立高中的丁姓店員被歹徒持類似開山刀，連續砍殺頭部、胸部、手臂3刀。警方步鎖定中等身材身高約170公分男性，身穿黑色上衣及深色卡其褲、深色鞋子戴口罩男子持刀犯案。

店內監視器拍到犯案過程，歹徒手法凶殘，丁姓店員在櫃檯左側空間稍有遲疑便遭歹徒連砍3刀，丁員本能舉手防衛卻連左手掌都被砍下，鋒利的開山刀直接砍斷腕部動脈，導致丁男大量出血當場倒地不起。

警方凌晨2點多，接獲一件樹林區的受傷送醫案件，17歲男子自行叫救護車，聲稱家人打架被砍傷，警方前往查訪，傷者坦承在新莊行搶砍人，也傷到自己，警方戒護就醫，待治療後將嫌犯帶回偵訊。