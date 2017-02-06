持手機打老婦 婦人店面遭不明人士噴漆

2017-02-06 00:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市南館市場一名郭姓婦人當街毆打老婦的事件越演越烈，昨晚間8點，郭經營的店面遭不明人士噴漆，鐵門上有「不要臉打老人操幹」幾個大字，警方獲報後，立即趕往現場清除，並將追查噴漆者，依法究辦，呼籲民眾冷靜看待事件，切勿以身試法。

南館市場昨日發生一起婦人當街毆打老婦的事件，李姓老婦頭部血流如注，畫面被po上網，網友群起激憤，更有民眾獲知郭婦的經營的服飾店地址後，前往噴漆洩憤，鐵門上被噴上「不要臉打老人操幹」幾個大字，警方獲報後非常重視，離即趕往清除現場，並調閱監視器追查噴漆者。

警方表示，噴漆犯嫌的行為涉及毀損罪，婦人毆打老婦的事件警方已經全力依法處理，民眾不要因自身情緒，再以身試法，且該店面樓上住著住戶，犯嫌的行為嚴重影響居民安全，將調閱監視器揪出犯嫌，依法處理。