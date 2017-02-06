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超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
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超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶

2017-02-06  00:47

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區裕民街上1間超商，昨日深夜11時許驚傳超商店員遭砍殺的事件，警消獲報趕赴現場，發現17歲丁姓工讀生的左手掌遭砍斷，全身多處刀傷，血流不止，所幸意識清楚，目前已被送往醫院搶救，但犯案的兇嫌已逃逸無蹤，警方目前已封鎖現場調查，並擴大調閱監視器緝凶，究竟是持刀搶劫還是糾紛所致，仍待釐清後釐清。

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  • 警方封鎖超商調查。（記者曾健銘攝）

    警方封鎖超商調查。（記者曾健銘攝）

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