台鐵內壢車站1男乘客落軌亡 影響6500旅客

2017-02-06 00:31

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵內壢火車站今天晚間9點許發生1件落軌死亡事故，1名黃姓男乘客從第二月台突然落軌，內壢消防分隊獲報即刻前往救援，發現黃男被列車輾過後，當場血肉模糊、臟器外露，這起事故發生後，僅提供單線通行，造成上下行列車均有延誤，台鐵統計此事故影響14列次600分，旅客約6500人。

據台鐡調查，這列2次觀光列車（台北=花蓮=高雄=台中=台北）是晩上經過內壢站時，剛好黃姓乘客自第二月台掉落軌道內被列車撞斃後，列車停靠在西線，以東線進行單線通行，列車上的旅客於晚上9點52分開始接駁，10點20分完成接駁，經員警蒐證處理後於10時26分放行開車，2次列車於桃園接回原列車旅客，並請板橋站送飲料向旅客致歉。

台大PTT也有網友表示，聽到廣播說，因中壢往內壢間發生死傷事故，有一班開往花蓮的觀光列車延誤，有人抱怨：「卡在桃園快50分鐘了，我只是要去中壢啊。」

另外，現場有目擊者表示，黃男疑似是自行跳軌，警、消到達現場時他的身體、臟器已分離，無死狀甚慘；至於落軌原因由鐡路警察調查中。