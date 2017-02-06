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浙江足浴店大火 至少18死

2017-02-06  00:57

〔中央社〕中國大陸浙江省天台縣一家足浴店今天下午發生火災，烈火濃煙滾滾，已確定至少18人死亡、2人受傷。

綜合央視新聞及台州市消防支隊發布的快報，今天下午4時左右，當地足馨堂足浴城著火，有人從窗戶口跳下來逃生，火災面積超過500平方公尺。消防人員在5時半左右接獲報警，7時左右火勢完全撲滅。

目前火災已造成至少18人死亡，2人受傷，火災原因還在調查中。

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  • 中國浙江天台縣一家足浴店發生火災，已確定有18人死亡。（圖擷自網路）

    中國浙江天台縣一家足浴店發生火災，已確定有18人死亡。（圖擷自網路）

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