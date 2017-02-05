法醫勘驗北投慘劇遺體 初判死亡超過6小時

2017-02-05 22:37

〔記者王冠仁／台北報導〕檢警偵辦今天發生在北投的3死1傷人倫慘劇，法醫根據46歲張姓父親以及14歲二女兒、13歲小兒子遺體僵硬程度、血跡乾涸狀況，初步研判他們死亡時間恐怕超過6小時，極有可能是在今天凌晨或清晨時刻遇害。

警方說，張姓父親的大女兒、16歲張姓少女雖然頸部受刀傷但沒傷及要害，她今天中午「痛醒」後，發現自己頸部有大片血跡，更看到父親、妹妹與弟弟倒臥血泊；她慌忙起身，一手摀著傷口，一手試圖「搖醒」弟妹，卻發現弟妹一動也不動。她更發現自己因為頸部受傷無法言語，只好拿手機打字向舅舅求救。

警方一度懷疑張男可能以藥物迷昏3名子女後再行兇，將於明天下午進行解剖來釐清。而張男妻子聽聞噩耗從花蓮趕回台北，她今天晚上先到派出所了解狀況，再返家觀看現場，但疑因悲痛過度，久久無法接受警方詢問；警方將待她情緒穩定後進一步釐清案情。

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