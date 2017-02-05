眾車南下它北上！ 轎車國道被撞大旋轉180度

2017-02-05 22:30

〔記者余衡／新北報導〕國道三號南下43公里土城交流道附近，晚間9點半傳出追撞車禍，1輛車輛準備切往路肩的深紅色轎車，變換車道時疑因打滑失控，遭後方轎車追撞，深紅轎車被撞後轉了180度，在車道上形成車頭對車頭的怪異景象，所幸警、消人員迅速到場指揮後續並未再釀追撞。

深紅色駕駛餘悸猶存表示，當時感覺車輛行駛中出現異狀，想切往路肩停車檢查，但車輛疑似打滑操控失靈，還未變換車道完成就遭追撞，所幸車內乘客僅受輕傷，詳細事發過程仍待警方調查。