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北投殺子案 舅舅接LINE求救無法置信：真的還假的！

2017-02-05  22:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕46歲張姓男子涉嫌狠心持刀對自己年幼的2名女兒及兒子割喉，14歲小女兒及13歲小兒子不幸慘死，16歲的大女兒下午約1時許痛醒，發現房間恐怖慘狀，嚇的逃往對面房間，因傷勢過重無法講電話，傳line給雷姓舅舅：「爸爸自殺了，差點殺死我們！」

當時雷姓舅舅接到LINE時，還以為是甥女開玩笑，還問「真的、假的，不要騙我」，甥女回她「真的，趕快報警」，舅舅這才知事情大條，趕赴現場報警並將甥女送到榮總急救，並通知人遠在花蓮的少女媽媽，媽媽到場不斷痛哭，無法接受事實。

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  • 台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇，16歲的大女兒下午傳line給雷姓舅舅求救。孩子的母親（右）與舅舅（左）晚間回案發現場認屍。（記者張嘉明攝）

    台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇，16歲的大女兒下午傳line給雷姓舅舅求救。孩子的母親（右）與舅舅（左）晚間回案發現場認屍。（記者張嘉明攝）

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