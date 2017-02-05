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內壢火車站驚傳落軌死亡事故 上下行列車均延誤

台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

2017-02-05  22:09

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵內壢火車站今天晚間9點05分發生1件落軌死亡事故，1名黃姓乘客從月台突然踩空落軌，內壢消防分隊獲報即刻前往救援，不過這名乘客已經被列車輾過、血肉模糊、臟器外露，這起意外因為現場還在處理中，僅提供單線通行，造成上下行列車均有延誤，車站已貼出公告，並廣播請旅客注意列到站時間。

現場有目擊者表示，黃男疑似是自行跳軌，警、消到達現場時他的身體、臟器已分離，死狀甚慘；至於落軌原因由鐵路警察調查中。

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  • 台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

  • 台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，車站公告上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，車站公告上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

  • 台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

  • 台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

  • 台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢火車站晚間發生死傷事故，上下行列車均有延誤。（記者李容萍攝）

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