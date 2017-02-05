內壢車站驚傳民眾落軌 遭列車撞上當場死亡

2017-02-05 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕桃園內壢火車站驚傳民眾墜落鐵軌遭列車撞上當場死亡的意外事故，今晚間9時3分，一列觀光列車行經內壢車站時，1名旅客從第二月台掉落鐵軌，遭列車撞擊，當場死亡，目前列車停於內壢到桃園的西線，僅能以東線單線通車，警方已到場拉起封鎖線，調查死者身分及墜落原因。