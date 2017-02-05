北投狠父殺子血案 明日下午解剖遺體

2017-02-05 22:04

〔記者鄭景議、王冠仁／台北報導〕北投狠父持刀砍自己兒女頸部後再自殺案，檢察官晚間到命案現場相驗遺體，據了解，小女兒的氣管被全部割斷，爸爸的大動脈也全部被割斷，兒子則為窒息死亡，檢察官將在明日下午2點半對遺體做解剖，試圖釐清所有案情。

今天下午1點多，發生在台北市北投區的三死一傷人倫慘劇，目前46歲張姓父親以及14歲二女兒、13歲小兒子的遺體已經被殯葬人員送往殯儀館安置；頸部受傷的大女兒傷勢也已經穩定。

警方表示，張男應該是趁3名子女在午睡時，拿出刀具痛下殺手；但3名子女在同一時間一起午睡，令警方感到過於巧合，張男是否有以藥物迷昏3名親生骨肉，將有待檢警進一步對遺體解剖來釐清。

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