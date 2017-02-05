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地震引起變電箱爆炸釀1死 家屬告台電不成

104年4月，台灣東部外海發生芮氏規模6.3強震後，新北市新莊區忠孝街一個亭置型變壓器發生爆炸，火花噴入鄰近的民宅。圖為當時消防人員搶救現場。（資料照，記者曾健銘攝）

2017-02-05  21:37

〔記者王定傳／新北報導〕104年4月，台灣東部外海發生芮氏規模6.3強震後，新北市新莊區忠孝街一個亭置型變壓器發生爆炸，火花噴入鄰近的民宅，導致一名莊姓老翁被燒死，家屬怒控當時的台電董事長黃重球等人涉嫌業務過失致死罪；新北地檢署調查後認為無法證明變壓器設置、維護有缺失，處分不起訴。

本案發生於104年4月20日上午9點42分左右，強震後不久，變壓器即發生爆炸，火花噴入鄰宅，4樓徐姓住戶遭嗆傷及灼傷，3樓80多歲的莊姓老翁因一氧化碳中毒併全身大面積灼傷，導致呼吸衰竭死亡。

莊翁家屬認為本案變壓器底座枕木已腐朽，容易搖晃，且內部絕緣油還有12公分沒有注滿，因地震導致絕緣油大晃動，通電中的高壓電流機件碰撞絕緣油，造成短路引發爆炸，怒告當時的董事長黃重球、總經理朱文成、養護人員等共11人。

檢方調查，監察院曾於100年間發函請台電針對桿上型變壓器進行檢討改進，但本案是亭置型變壓器，與檢討案無關，且事故時，因亭置型變壓器外部是沒有帶電的金屬外殼，相關法規並未限制它與住宅距離，難認設置有何缺失。

至於絕緣油沒有注滿原因是為了避免油面過高，須保持在最高與最低運轉油位間，本案變壓器油表指針位置是在標準正常範圍內，且無法證明枕木已腐壞，加上台電員工定期巡視、檢點時的程序相符，因此處分不起訴。

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