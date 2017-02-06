開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月

2017-02-06 00:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕開黃腔挑逗有夫之婦，就算沒發生性關係，也會被判刑！

屏東安親班王姓男老師對學生的媽媽狂LINE1個半小時，盡是鹹濕、挑逗內容「試試看青春的肉體...欲仙欲死」、「一起研究做人....挑危險期啦....早晚要做的....中了！妳就離婚 」，還電話聳恿離婚，丈夫得知怒告王師妨害家庭，一審認定玩笑，老師勝訴獲判無罪，二審卻大逆轉，改判5個月，開黃腔挑逗有夫之婦，若易科罰金等同遭重罰15萬元。

被挑逗的媽媽謝女坦言，面對男老師的追求曾經心動，還與王老師在停車場擁抱，相約到KTV唱歌，被告傳簡訊「那個吻已經烙印在我心裏」、「先聽妳KTV聲音，再聽妳的叫床聲」表達愛意，謝女也回覆「覺得好奇妙....為何你說要抱就讓你抱？要親就讓你親？」、「愛死你」，她坦承因此猶豫想與丈夫離婚。

被告否認有意圖性交和誘學生的媽媽，或使謝女脫離家庭的犯行，堅稱LINE的內容只是開玩笑，因補習班有留住學生的壓力，謝女又很敢講，才配合開黃腔，從未與她交往，只是文字上的玩笑，並未發生任何關係。

判決指出，被告於103年10月間擔任謝女之子的安親班老師，也認識謝女的丈夫，意圖與其性交，而有誘使她脫離家庭犯意，曾透過LINE與謝女互傳訊息，長達1時30分的持續對話中，傳送含有「去開room...懷孕了,房子妳挑一棟」、「挑危險期啦...早晚要做的....中了！你就離婚」、「兩個小孩我養、改姓」。

謝女說，被告在電話裡明確要求她「離婚」，還說適合做他的「配偶」，故認為被告在邀她離開家庭，「離婚」與他一起生活，並約她開房間、生小孩，就要送她2千萬的房子。

二審法官以謝女因被告的引誘而已動心，審酌男女雙方對話內容，已超越與學生家長的單純玩笑，認定被告破壞他人家庭和睦，犯後毫無悔意，惟念謝女未因而脫離家庭或與丈夫離婚、離家，改判刑安親班男老師5個月，可易科罰金15萬元，開黃腔挑逗有夫之婦慘罰，全案仍可上訴。