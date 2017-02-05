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醉漢酒駕怒摔酒測器 賠7萬還要吃刑責

2017-02-05  20:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨晚間11時許，36歲羅姓男子偕妻與友人餐敘，席間喝了酒，但羅某自行開車返回新北市新店安民街住處時遭警攔查，羅某不但不配合，拿了警方的酒測器就往地上砸，當場砸壞，還大罵「XX娘」，當場被捕。警方說，羅某除要吃上刑責，還要賠償要價7萬餘元的酒測器，警員搖頭嘆「喝酒實在是誤事！」

據悉，警方當時就將酒測器整組放在巡邏車引擎蓋上，羅某一下車就說「我不要測啦！XX娘XX，不要拍啦！」一個箭步上前就將酒測器抄起重摔在地，在場警員先是傻眼2秒，接著立刻逮捕羅某。

被帶回警所偵訊時，羅某稍微清醒一些，恢復神智的他似乎知道自己釀禍，故配合警方製作筆錄，也承認喝酒，呼氣酒測值高達0.81。訊後，警方依公共危險、毀損、妨害公務等罪嫌，將羅某移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 警方將羅某脫序行徑全都錄了下來。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將羅某脫序行徑全都錄了下來。（記者徐聖倫翻攝）

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標題：醉漢酒駕怒摔酒測器 賠7萬還要吃刑責


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