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北投狠父殺子女案 媽媽趕赴派出所

2017-02-05  18:58

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午北投發生一起爸爸自殺，並在自殺前殺死自己兒女的案件，稍早約18時45分，媽媽抵達關渡派出所，與舅舅會合，並可能在稍後到案發現場。

據了解，媽媽本來人在花蓮，參加童軍相關活動，下午約3時許坐火車北上，媽媽到達現場時臉色低沈，不發一語快步走入派出所內。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 媽媽趕到派出所。（記者王冠仁攝）

    媽媽趕到派出所。（記者王冠仁攝）

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