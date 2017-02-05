張家次女外向人緣佳 荳蔻年華在狠父刀下結束
2017-02-05 18:53
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〔記者徐聖倫／台北報導〕台北市北投今下午發生人倫慘劇，40歲張姓男子疑因家庭不睦加上投資失利，竟涉嫌手刃3名子女，其中13歲次女、12歲長子皆不治，目前僅16歲長女存活，現仍在醫院救治，情況危急。而13歲次女剛上國中，從她臉書看得出來與同窗感情甚佳，不時相約出遊，原本該是開心學習的年紀，卻在狠父刀下結束生命。
去年7月，次女才在個人臉書PO上升上國中的分班表，她當時開心的一一說出將來依然同班的小學同學，而底下也有同學紛紛留言，不難看出她在校人際關係不錯，與同學間互動，也能看出她的個性非常開朗。
在臉書上，常常看到她與朋友相約出遊、在校接力比賽等相片，看得出她是外向的學生。對於可愛的事物，例如印上了木柵動物園明星貓熊「圓仔」的捷運車廂、姊姊送她的可愛零錢包，對於可愛的事物感到開心，就是個標準荳蔻年華的小女孩，才剛邁入人生值得回憶的中學時期就遭毒手，不禁令人惋惜。
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