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誰的腳踏車？ 緊來大溪ㄟ派出所失物認領

2017-02-05  18:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局南雅派出所員警昨天逮捕鄭姓慣竊，查扣20輛腳踏車，迄今天只有2位失主出面領車，另有18輛腳踏車擺滿派出所門口、走道無人認領，令保管的員警超頭大，已把腳踏車的照片PO上臉書，呼籲有失竊腳踏車民眾儘速到派出所認領，或撥打電話（03）388-3720詢問。

南雅所員警昨天中午在大溪區信義路查獲79歲鄭嫌，當時鄭嫌正騎乘疑似黃市市民報案失竊的腳踏車，經上前盤查鄭嫌供是自資源回收撿來的，員警通知黃姓市民指認無誤後，隨即再到黃嫌住處再起獲贓物腳踏車19輛。

員警訊後將鄭嫌依竊盜罪嫌移送偵辦，鄭嫌供稱竊取腳踏車地點集中大溪區中華路的網咖、撞球館附近，以及復興路一帶，其他地點已不記得。

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  • 誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

    誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

  • 誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

    誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

  • 誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

    誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

  • 誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

    誰的腳踏車？快來大溪警分局南雅派出所失物認領。（記者李容萍攝）

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