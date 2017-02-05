北投父殺子案 她左頸刀傷9公分長 深及氣管

2017-02-05 18:11

〔記者王冠仁／台北報導〕今天發生在台北市北投區的父殺子再自殺人倫悲劇，共造成3死1傷，其中頸部受傷的16歲張姓大女兒被送往榮總醫院急救，目前已經沒有生命危險。

台北榮總急診部外傷科主治醫師王鑑瀛表示，張姓少女送醫時，她的左頸部有一處長約9公分的開放性刀傷，刀深傷及氣管以及環狀軟骨，其中氣管約被切開2公分。張姓少女經搶救後，目前已經沒有生命危險，後續只要沒有血塊等異物堵住氣管，應無大礙。

王鑑瀛還說，張姓少女目前仍無法正常交談，她送醫前都是用手機打字的方式表達，送醫救治後則與院方人員改用筆談的方式溝通。

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