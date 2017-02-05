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基隆去年10大肇事路段 中正路居首

2017-02-05  17:53

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局公布交通事故統計資料顯示，105年1到12月，共計發生交通事故9624件，造成16人死亡、3472人受傷，與104年同期發生9632件，造成21人死亡、4067人受傷比較，發生數減少8件、死亡減少5人；統計基隆市十大肇事路段，中正路發生414件事故，仍然是十大肇事路段之首，與去年相同。

基隆市十大肇事路段排名，第2到第10名依序為基金一路、仁一路、麥金路、信一路、南榮路、安一路、安樂路一、二段、源遠路、八堵路。

交通隊長賴國隆表示，105年取締酒後駕車1624件，與104年同期取締1770件比較，取締件數減少146件；另外，105年發生酒駕肇事144件造成116人受傷，與104年同期發生174件造成3人死亡、153人受傷比較，發生件數減少30件，受傷人數減少37人，死亡人數減少3人。值得一提的是，去年基隆市未發生酒駕肇事死亡案件，賴國隆呼籲，民眾切記「喝酒不開車、安全平安歸」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 基隆市警察局統計105年交通事故，基隆市中正路發生414件交通事故，為十大肇事路段第一名。（圖為基隆市警察局提供）

    基隆市警察局統計105年交通事故，基隆市中正路發生414件交通事故，為十大肇事路段第一名。（圖為基隆市警察局提供）

  • 基隆市105年十大肇事路段，圖為交通肇事路段排名第二的基金一、二路。（圖為基隆市警察局提供）

    基隆市105年十大肇事路段，圖為交通肇事路段排名第二的基金一、二路。（圖為基隆市警察局提供）

  • 基隆市105年十大肇事路段，圖為交通事故的路段排名第三的仁一路。（圖為基隆市警察局提供）

    基隆市105年十大肇事路段，圖為交通事故的路段排名第三的仁一路。（圖為基隆市警察局提供）

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