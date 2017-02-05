北投傳父殺子悲劇 衛福部籲親友主動介入通報
2017-02-05 17:28
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區今（5日）驚傳父親殺3子女再自殺的命案，衛福部保護服務司強烈譴責殺害親生子女的惡行，並呼籲家族親友應主動介入家庭糾紛，鼓勵受害人尋求協助。
北投今發生父殺子的人倫悲劇，事發原因疑與夫妻離婚糾紛有關。《聯合新聞》報導，衛福部保護司司長張秀鴛表示，案家沒有接受社福協助的紀錄，屬於突發事件，對於倖存、治療中的16歲女兒，社會局將後續提供輔導資源。
由於事發在年節過後，張秀鴛表示，家庭成員容易在過年時段發生摩擦，但家暴中心在年假過後才收到消息，可能為時已晚，她呼籲家族好友應該「雞婆」一點，發現家庭糾紛時主動介入通報，並鼓勵受害者尋求警方、社會局或113保護專線協助。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
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