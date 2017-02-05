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愛車停路旁 一覺醒來變成塗鴉牆

2017-02-05  21:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名楊姓車主昨日下午4時許將車停放在南新街路旁，未擋到店家也沒有影響車輛出入。未料，今日一早起床，卻發現車子慘遭噴漆變成塗鴉牆，連輪胎都被劃破。楊男報警處理，並PO文求助，希望熱心的網友幫忙，協助提供行車紀錄器。警方獲報後已調閱附近監視器，鎖定特定車輛，將傳喚車主到案說明。

楊男表示，昨日下午4時許將在車停放路旁，晚間10時許到車上拿東西時一切正常，今天起床發現愛車遭殃，詢問附近早餐店老闆，得知清晨4點車子已遭人破壞，懷疑是2點左右遭人噴漆。

楊男說，自己的愛車買了4年，平日也未與人結怨，不知為何遭人塗鴉惡意破壞，案發後先將車開回家中，並到附近的派出所報案。

陳姓汽車維修師指出，楊男的白色愛車被噴上黑色漆，整輛汽車都要重新烤漆，加上輪胎毀損等問題，維修起來至少得花上5萬元。

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  • 楊姓車主在臉書上ＰＯ文求援，希望有網友能提供車子被破壞時的影像（記者吳昇儒翻攝自臉書）

    楊姓車主在臉書上ＰＯ文求援，希望有網友能提供車子被破壞時的影像（記者吳昇儒翻攝自臉書）

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