北投父殺子釀3死 近年家庭血案皆震驚社會
〔記者余衡、王冠仁／新北報導〕台北市北投區驚傳父親疑因離婚糾紛，親手殺害自己3名子女再自殺，經送醫急救目前父親及2名女子已宣告不治身亡，其中1名就讀國中的女兒還在急救中，近年國內陸續發生多起父母狠心殺害子女命案，皆令人震懾不已。
2001年9月年彰化洪若潭命案：眾源公司負責人洪若潭疑因龐大債務周轉失靈，與老婆姚寶月在二林鎮家中小型焚化爐自焚身亡，兩人留下遺書宣稱將3名子女殺害焚屍並把骨灰灑入海中，但因證據不足無法證實3人存活，但3人長期不知去向，最後以失蹤死亡作結。
2006年9月花蓮五子命案：吉安鄉居民劉志勤及林真米夫妻，因不明動機涉嫌對5名子女強灌藥物迷殺，並用鐵絲、膠帶綑綁堆疊在自家浴室，警方在家中發現寫有「遭綁控制、危急、請快報警」等字樣的紙條，懷疑是企圖掩蓋殺害子女故佈疑陣，兩人遺體於2015年在吉安鄉慈雲山被發現。
2007年8月新北狠父殺女：3歲女童恩恩因尿床慘遭父親江文吉狠擊後腦致死，事後屍體被棄置山區，已離異的母親數年見不到幼女求助媒體，檢警果然尋獲幼童骨骸，江文吉被依家暴傷害致死罪，判刑8年確定。江男在打死恩恩的隔年、又把7個月大的次子打死藏屍床下，現正由新北地院另案審理中。
2014年4月新竹擄女燒炭：39歲男子李宏基因家暴被判刑入獄，妻子陳女訴請離婚及女兒監護權，李男出獄後懷恨在心在學校附近強行抱走女兒，陳女上前拉扯遭刺死，李男隨後駕車前往山區餵食女兒安眠藥後再於車內燒炭，事後李男被路人發現送醫獲救，女兒卻不幸死亡。
2016年6月新北虐女致死：男子林嘉華因受不了同居人林女與前夫生的5歲女童哭鬧不休，失手將小女孩毆打致死，再與女童的媽媽開車載著遺體棄屍桃園龜山公墓，女童的母親途中遭林男趕下車連忙報警，林男事後還變裝意圖掩蓋身份，最後仍在板橋落網。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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