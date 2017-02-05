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北投狠父手刃3小孩 鄰居聞2聲淒厲尖叫

2017-02-05  17:36

〔記者吳政峰／台北報導〕北市北投一名46歲張男疑為了報復妻子，竟親手血刃3名未成年小孩，再持刀自捅，鄰居得知表示不可思議，指當下只聽到兩聲淒厲尖叫，以為是小孩吵架，沒想到是起自滅門血案。

4人被發現後送醫急救，僅16歲大女兒仍有生命跡象，13歲二女兒、12歲么兒、及張男本人均被宣告不治。

一名鄰居表示，中午煮菜時，聽到兩聲淒厲的女生尖叫，隨即歸於平靜，她以為是小孩之間吵架，並未報案，未料竟是人倫悲劇。

小孩的傷口在頸部等致命部位，顯示張男橫了心，就是要致親生子女於死，而小孩只發出兩聲尖叫聲呼救，研判張男行兇時間非常迅速，下手極狠。

張男留下一張遺書，痛斥妻子為「賤婦」，其妻得知家門險遭老公親手毀滅，已從花蓮趕上來協助調查。

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  • 台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇，一名年約40歲的父親，疑似拿刀殺害3名子女後再自殺，警方獲報後，前往案發現場鑑識。（記者張嘉明攝）

    台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇，一名年約40歲的父親，疑似拿刀殺害3名子女後再自殺，警方獲報後，前往案發現場鑑識。（記者張嘉明攝）

  • 警方封鎖現場。（記者鄭景議攝）

    警方封鎖現場。（記者鄭景議攝）

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