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遭父拿刀砍頸無法言語 她用手機打出驚人之語

2017-02-05  16:46

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市北投區中央北路一間民宅，今天下午1點多發生一起父親疑似拿刀殺害3名子女再自殺的人倫悲劇，就讀國中的16歲大女兒雖然頸部被割傷，但她沒傷及要害，送醫救治後已經恢復意識。

據了解，張姓少女遭父親拿刀攻擊頸部後，第一時間無法言語，她在救護車上用手機跟救護人員交談，透漏父親在昨天忽然跟她說「想帶你們一起走」；當時他不知父親所言為何，想不到今天就發生慘劇。

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  • 張姓少女被送醫救治。（記者王冠仁攝）

    張姓少女被送醫救治。（記者王冠仁攝）

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