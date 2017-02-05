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吸毒吸到失控？ 莽漢醫院前踹車還譙警

2017-02-05  19:55

〔記者曾健銘／新北報導〕有多項毒品前科的39歲連姓男子，昨日下午在家中鬼吼大吵，吵得鄰居不堪其擾報案，警消人員到場將他強制送往淡水馬偕醫院觀察，沒想到連男仍持續失控，趁著醫療人員不注意，又衝到門口狠踹等待載客的計程車，對著空氣叫囂，轄區竹圍派出所警員獲報第一時間趕抵現場了解，連男竟又對著警員怒飆國罵，當場被壓制逮捕。

警方調查，連男有多項毒品、毀損前科，昨日下午他因不明原因，突然在淡水區新生街的家中大吼大鬧，鄰居不堪其擾報警，警消人員到場判定其精神狀況不佳，將他強制送醫。

連男就醫後情緒仍非常不穩，不時地在急診室內大吼，隨後又趁著醫護人員不注意，衝到醫院門口猛踹排班的計程車，造成車門板金凹陷，警方獲報到場了解勸阻，連男竟又失控對著警員大罵「幹」，警員當場依現行犯身分將他上銬逮捕。

警方查出連男有毒品前科，事後到家中搜索，又搜出安非他命殘渣袋、吸食器，當場罪加一等，訊後依毀損、毒品、妨害公務罪嫌將他移送法辦。

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  • 連男失控狠踹計程車，車門被踢到板金凹陷。（記者曾健銘翻攝）

    連男失控狠踹計程車，車門被踢到板金凹陷。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方在連男家中查扣吸食器。（記者曾健銘翻攝）

    警方在連男家中查扣吸食器。（記者曾健銘翻攝）

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